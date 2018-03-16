Русская школа управления научит правильно направлять свою энергию

Встреча участников Клуба русской управленческой грамотности состоится 22 марта в "Доме здоровья" (Водопроводная, 30), начало - в 19 часов. Мероприятие проводит "Русская школа управления", тема для обсуждения - использование личной энергии для достижения результатов и новых прорывов в бизнесе и личной жизни.

Бизнес-практикум пройдет в формате круглого стола. Гости познакомятся друг с другом с помощью различных коммуникативных техник. Делиться опытом со слушателями будут трое по-разному успешных в своем бизнесе людей. Они дадут ответы на вопросы: "Легко ли женщине быть руководителем?", "Какие есть проторенные дорожки и известные ловушки?", "Как можно выйти на новый энергетический уровень для достижения своих целей и какие инструменты при этом использовать?".

"С наступлением весны мы продолжаем радовать тюменцев своими полезными бизнес мероприятиями и актуальными темами. Это мероприятие пропустить нельзя! Успешные бизнесмены, уникальные женщины, которые смогли нестандартными решениями улучшить ситуацию в своем деле и в жизни, поделятся с нами опытом, секретами и своей энергией!", - отметила руководитель филиала "Русской школы управления" в Тюмени Оксана Лукошкова.

По ее словам, тема будет актуальна и интересна не только женщинам, но и мужской аудитории.

За подробной информацией обращайтесь в "Русскую школу управления" в Тюмени по адресу: ул. Розы Люксембург, 12 б, этаж 2 (Здание Группы юридических компаний “Лекс”). Телефон: +7 (3452) 45-22-55, +7(982) 972 19 80, + 7(950) 495 70 01.