Праздник "Тюменская весна в Столичном" подарит хорошее настроение всем жителям

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Большой яркий праздник "Тюменская весна в Столичном" состоится 18 марта во всех муниципальных образованиях Тюменского района. На 65 площадках жителей района пройдут выступления артистов и творческих коллективов.

Развернутся продовольственные ярмарки, на которые самую свежую и вкусную продукцию привезли производители Тюменского района. Цены приятно удивят покупателей.

Скучать не придется никому - организаторы подготовили множество конкурсов и акций. Так, на всех площадках пройдет акция, приуроченная к 95-летию района, – "Поздравь район с юбилеем". Любой желающий, группа друзей или семья могут записать видеопоздравление с юбилеем родного края - лучшие видеооткрытки будут смонтированы в один ролик, который покажут на юбилейном торжестве 7 декабря.

Если вы любите петь, то самое время поучаствовать в фестивале-конкурсе "Поет Тюменский район". Знатокам истории и краеведения будут рады на площадке викторины "Любимый край – район Тюменский". Организаторы рекомендуют хорошенько подготовиться, потому что викторина предполагает три уровня сложности.

Спортивные состязания – неотъемлемая часть каждого праздника в Тюменском районе. 18 марта быстрых, ловких и сильных приглашают поучаствовать в фестивале семейных игр, а также в соревнованиях по различным видам спорта.