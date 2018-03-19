Синоптики прогнозируют потепление к середине недели

Снегопад в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия".

Небесная канцелярия в начале наступившей недели преподнесла тюменцы немало сюрпризов. Погоду 19 марта определяет циклон, который принес на юг области сильный снегопад и ветер. Однако, как обещают синоптики, уже 20 марта осадки прекратятся и начнется потепление.

По данным центра ФОБОС, 19 марта в областном центре будет идти снег, местами сильный, температура воздуха составит минус 7 градусов днем и минус 14 ночью. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12 м/с.

Днем 20 марта столбики термометров поднимутся до отметки минус 2 градуса, ночью будет минус 13. Осадков в этот день, несмотря на пасмурную погоду, не ожидается.

21 марта синоптики обещают небольшое потепление - плюс 1 градус днем и минус 7 градусов ночью. 22 марта теплая погода сохранится. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до 2 градусов тепла, при этом возможен дождь. Ночью похолодает до минус 7 градусов.

23 марта синоптики прогнозируют снежную погоду, температура воздуха в последний рабочий день недели опустится до минус 12 градусов.

Отметим, по народному календарю мороз на 19 марта указывал на теплое и засушливое лето. Если мороз резко ударил с утра, то морозными ожидались еще сорок утренников. На неурожайный год указывал ледоход на реках в этот день, однако рыбакам такая примета предвещала скорый клев.

Любовь Голышева