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Водитель "Мерседеса" спровоцировал аварию на Щербакова и скрылся

10:49 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
ДТП на улице Щербакова. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Пять человек получили травмы в четырех дорожных авариях, произошедших в Тюмени 17-18 марта. ДТП с пострадавшими людьми на территории юга области не зарегистрировано.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, 17 марта вечером на ул. Щербакова, 205 столкнулись автомобили "Мерседес", УАЗ и "Лада". Причиной аварии, по предварительным данным, водитель "Мерседеса" не выдержал боковой интервал. В результате происшествия перелом ребер, ушибы и ссадины получил 63-летний водитель "Лады", ушиб грудной клетки у 58-летнего водителя иномарки. Водитель "Мерседеса" с места происшествия скрылся, но его оперативно установили и разыскали сотрудники ГИБДД.

18 марта днем на перекрестке улиц Перекопской и Энгельса столкнулись грузовая "Газель" и "Жигули" 7-й модели. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда перекрестка. В результате происшествия перелом ключицы и травму грудной клетки получила 41-летняя пассажирка "Жигулей".

Вечером на ул. Николая Федорова, 12 столкнулись автомобили "Тойота Королла" и "Лада" 14-й модели. Причиной происшествия стало несоблюдение очередности проезда. В результате аварии травму головы получила 56-летняя пассажирка иномарки.

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области за выходные от управления транспортом отстранили 53 нетрезвых водителя, двое из них совершили нарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

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Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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