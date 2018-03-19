20 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал заседаний) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству гордумы.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя директора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимира Третьякова "О новых правилах проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание круглого стола "О реализации Кодекса Тюменской области об административной ответственности".

В Тюмени в 17 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется публичная защита конкурса грантов на постановку спектаклей для молодежных театров.

В Тюмени в штабе "ОПОРА России" (ул. Севастопольская, 31) начнется собрание новой платформы при Тюменском отделении "ОПОРА РОССИИ" — "Студенческая ОПОРА".

В Тюмени специалисты областного управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг через Интернет, защиты своих прав потребителей в различных жизненных ситуациях. Телефоны для консультаций: 8 (3452) 20-86-66, 20-22-89, 20-31-11, 68-48-94.

В Увате в биатлонном центре пройдет первенство России по биатлону среди юниоров и юниорок.

Этот день в истории:

1754 - родился российский государственный деятель и писатель Александр Шишков.

1815 - Наполеон торжественно вступил в Париж.

1828 - родился норвежский драматург Генрик Ибсен.

1852 - вышла в свет книга американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома".

1915 - родился знаменитый пианист Святослав Рихтер.

1933 - в нацистской Германии открыт первый концлагерь – Дахау.

1956 - Тунис, ранее бывший французской колонией, обрел независимость.

1969 - в британском консульстве на Гибралтаре зарегистрировали брак Джон Леннон и Йоко Оно.

1992 - принят закон РФ об установлении звания Героя Российской Федерации и учреждении знака отличия "Золотая Звезда".

1993 - президент Борис Ельцин издал указ о защите свободы массовой информации.

1995 - последователи тоталитарной секты "Аум Синрике" устроили газовую атаку в токийском метро, выпустив из баллонов отравляющее вещество. Погибли 12 человек и около 5 тыс. получили отравления разной степени тяжести.

1999 - после 478-часового путешествия Бертран Пиккар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

2000 - Владимир Путин совершил перелет из Краснодара в Грозный на боевом истребителе СУ-27.