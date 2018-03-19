Очевидцы спасли жизнь тюменцу, который из-за пореза истекал кровью

Фото ИА "Тюменская линия"

26-летний тюменец серьезно поранил куском стекла правую руку 18 марта. Ширина пореза составляла около 3 см, длина – 10 см. Обильное кровотечение мужчина не сразу смог остановить.

Повязку он наложил слабо, поверх надел пакет, куда набежало около 200 миллилитров крови. До прибытия скорой помощи кто-то из окружающих оказал пострадавшему помощь, наложил жгут и тем самым кровотечение остановилось.

1 тыс. 518 жителям Тюмени и Тюменского района понадобилась помощь врачей и фельдшеров скорой помощи 17 и 18 марта. В стационары доставлены 642 пациента. 413 вызовов переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19. Врачи оперативного отдела провели 173 телефонные консультации по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады. Бригады скорой спасли 72 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 14 пациентам в состоянии комы, шока, 36 — с острым коронарным синдромом, 22 — с нарушением мозгового кровообращения, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.