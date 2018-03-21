Кроль, баттерфляй и брасс продемонстрируют участники матчевой встречи по плаванию

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Матчевая встреча по плаванию, посвященная памяти судьи всероссийской категории Василия Исакова, пройдет в СОЦ "Зодчий" с 22 по 24 марта. Начало стартов – в 14 часов.

Как сообщают организаторы, участие в соревнованиях, которые являются промежуточными стартами для пловцов, примут около 300 спортсменов из Тюмени, Кургана и Ишима. Юноши и девушки будут выступать в четырех возрастных группах. Для каждой группы разработан комплекс обязательных дистанций, которые необходимо преодолеть разными стилями.

22 марта участники выйдут на дистанции 50 и 100 м баттерфляем и кролем на спине. 23 марта спортсмены преодолеют 50 и 100 м брассом и кролем на груди, а 24 марта – 200 м комплексным плаванием. В последний день соревнований будут подведены итоги и состоится награждение победителей.