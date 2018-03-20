21 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению городской думы.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Развитие минерально-сырьевой базы Тюменской области: итоги и перспективы".

В Тюмени в 12 часов на территории школы №70 к. 2 (ул. В. Гнаровской, 3) начнется пресс-тур, посвященный повышению эффективности работы центральных тепловых пунктов и улучшению качества теплоснабжения жителей Тюмени. Участвуют заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов и исполнительный директор АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" Марат Царгасов.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам городской думы.

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лекция пермского художника Алексея Илькаева "Лучшие кейсы мирового стрит-арта и специфика работы в авторской технике".

В Тюмени в 17 часов в корпусе №7 ТИУ (ул. Мельникайте 70, холл 7 этажа) начнется открытый турнир студенческой инновационной платформы "Что? Где? Когда?" в рамках проекта "Инженерный StartUp".

В Тюмени в 19 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется гала-концерт фестиваля "Всемирный день поэзии", организованный ДК "Поиск".

В Тюмени в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского ,12) пройдут соревнования по легкой атлетике и гиревому спорту в зачет спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области на 2017-2018 учебный год.

В Тюмени в СОК "Зодчий" (ул. Луначарского, 2/5) пройдут соревнования по плаванию в зачет XXIII Спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти Зуева В.Н.

В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) пройдут соревнования по настольному теннису в зачет XXIII Спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти Зуева В.Н.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет финал чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Уральского федерального округа.

В Упоровском районе пройдет выездное заседание комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям по вопросу: "О реализации государственной аграрной политики в Тюменской области". Отъезд в 8 часов 30 минут от здания Тюменской областной думы (ул. Республики, 52).

В Заводоуковске в 11 часов в здании Заводоуковской межрайонной прокуратуры (ул. Заводская, 5а) начнется личный прием граждан, который проведет заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров.

В Ялуторовске в 14 часов в здании межрайонной прокуратуры (ул. Свердлова, 30) начнется личный прием граждан, который проведет заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров.

Этот день в мире:

1685 – родился один из величайших композиторов в мировой истории Иоганн Себастьян Бах.

1804 – во Франции принят гражданский кодекс, названный "кодексом Наполеона".

1825 – родился конструктор первого в России самолета Александр Можайский.

1839 – родился российский композитор Модест Мусоргский.

1906 – родился самый богатый человек ХХ века – Джон Рокфеллер.

1917 – комиссары Петроградского Совета арестовали Николая II и его семью, которые были определены под домашний арест в Царскосельском дворце.

1919 – провозглашена Венгерская Советская республика.

1920 – родился Георг Отс, эстонский певец-баритон, народный артист СССР.

1943 – немецкие войска в ходе контрнаступления против Красной армии заняли Белгород.

1960 – в южноафриканском городе Шарпевилле полиция расстреляла чернокожих демонстрантов, протестующих против ограничения их гражданских прав.

1981 – умер кинорежиссер Марк Донской, первый советский лауреат "Оскара" за фильм "Радуга". Он также снял фильмы по трилогии Горького "Детство", "В людях", "Мои университеты", картина "Сельская учительница", а также два фильма, посвященных матери Ленина.

1998 – скончалась Галина Уланова, одна из величайших балерин планеты.

2006 - Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер".

2014 - Совет Федерации ратифицировал договор о вступлении Крыма в состав России. Президент России Владимир Путин подписал законы о присоединении Крыма к России.