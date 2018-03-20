Запуск "Союз МС-08" обеспечит военная авиация

mil.ru

Авиация Центрального военного округа перебазировалась на оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08", который запланирован на 21 марта.

Запуск корабля будет осуществлен на космодроме Байконур с Гагаринского старта (площадка №1). Союз МС-08 должен доставить на Международную космическую станцию новый экипаж для очередной длительной экспедиции.

В обеспечении старта принимают участие около 100 военнослужащих, четыре вертолета Ми-8, 2 самолета Ан-26 и Ан-12, а также 10 единиц наземной техники.

Дежурство по запуску и выведению на орбиту космического корабля организовано в Центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.