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22 марта - события дня

17:54 21 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется брифинг "Капитальный ремонт МКД Тюменской области. Старт второй краткосрочной программы". Участие примут директор Фонда капитального ремонта МКД Тюменской области Светлана Цынская, председатель Общественного Совета при НО ФКР Тюменкой области Владимир Васильев.  

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям городской думы. 

В Тюмени в 10 часов в департаменте недропользования и экологии Тюменской области (ул. Советская, 61, 2 этаж, большой конференц-зал) начнется конференция "Актуальные направления в регулировании вопросов водопользования и охраны водных объектов".  

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204В, корп. 3) начнется ярмарка вакансий в сфере транспорта. 

В Тюмени в 10 часов в КТЗ "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) начнется бизнес-форум для малого бизнеса ALFA BUSINESS FORUM "Чек-листы успешных продаж".

В Тюмени с 12 до 13 часов специалисты Росреестра по телефону 8(3452) 43-49-00 проведут прямую линию по вопросам, связанным с особенностями государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве и прав на объекты долевого строительства.

В Тюмени в 14 часов в СОЦ "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к. 5) начнется матчевая встреча по плаванию, посвященная памяти судьи всероссийской категории В.С. Исакова. 

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета областной думы по социальной политике.

В Тюмени в 16 часов в областном департаменте образования и науки (ул. Республики, 17) начнется встреча по семейному образованию.

В Тюмени в 18 часов 45 минут в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнется этап Кубка мира по биатлону.  

В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) пройдут соревнования по настольному теннису в зачет XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти Зуева В.Н. 

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция военного комиссара военного комиссариата по Ишиму, Ишимскому и Абатскому районам Владимира Лютова "Весенний призыв: особенности призывной кампании 2018 года".

В Увате в биатлонном центре пройдут чемпионат России, первенство России, Кубок России, Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров и юниорок.

Этот день в мире:

1599 - родился фламандский живописец Антонис ван Дейк, ученик Рубенса.

1832 - умер немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гете.

1888 - представители двенадцати футбольных клубов Великобритании образовали Английскую футбольную лигу.

1902 - Британия и Персия заключают договор о соединении телеграфной линией Европы и Индии.

1904 - в лондонской газете "Иллюстрейтед Миррор" впервые в мире публикуется цветная фотография.

1905 - родился советский кинорежиссер Григорий Козинцев.  

1907 - в Лондоне на улицах появились первые такси со счетчиками.

1915 - родился киноактер Георгий Жженов.

1915 - падение австрийской крепости Перемышль — одна из крупнейших побед Русской Императорской армии в Первой мировой войне, одержанная в ходе зимней операции в Карпатах.

1917 - США первыми в мире признают Временное правительство в России.

1922 – открылось Минусинское педагогическое училище.

1923 - родился Марсель Марсо, французский мим.

1945 - в Каире образована Лига арабских государств.

1948 - родился английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер.

1958 - родился эстрадный певец Валерий Сюткин. 

1959 - умерла русская театральная актриса Ольга Книппер-Чехова, жена Антона Чехова.

1963 - The Beatles выпускает альбом Please Please Me, свой первый долгоиграющий альбом в Великобритании, который сразу же занимает лидирующие позиции в британских хит-парадах.

1989 - в испытательном полете самолета Ан-225 "Мрия" установлено 109 мировых рекордов.

2016 - серия терактов в Брюсселе (в аэропорту и метрополитене).

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