В Тюмени молодые люди попались с крупной партией наркотиков

Фото следственного комитета РФ

Более 45 гр наркотических средств изъяли сотрудники полиции у двух жителей Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, по подозрению в преступлении задержаны двое тюменцев 21 года и 18 лет. Молодые тюменцы, один из которых учащийся образовательного учреждения, решили заработать, вступив в преступную схему. На ул. Ямской полицейские обнаружили 24 свертка со спайсом, спрятанных в тайники.

Устанавливаются связи и цепочка сбыта наркотических веществ.