Участников тобольской наркогруппировки осудили на пятьдесят пять лет

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Членов преступной группы, занимавшихся сбытом героина, осудили в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в феврале 2016 года Александр Редькин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли Максим Карнаухов, Павел Корзинкин, Александр Нискин и Ильяс Магеррамов. Группировка специализировалась на сбыте героина через тайники. С июля по ноябрь 2016 года они совершили ряд наркопреступлений.

В ноябре 2016 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области задержали всех пятерых участников группировки. По решению суда они заключены под стражу. По данному уголовному делу из незаконного оборота было изъято более 380 гр героина.

Суд назначил Редькину 13 лет, Магеррамову - 15 лет, Корзинкину - 10 лет 6 месяцев, Нискину - 10 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства два автомобиля осужденных и их сотовые телефоны. Приговор в законную силу не вступил.

С Максимом Карнауховым было заключено досудебное соглашение, материалы дела в отношении него были выделены в отдельное производство. В июле 2017 года он был осужден на семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.