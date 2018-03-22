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23 марта - события дня

17:54 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Луначарского, 2, ауд. 208) начнется Международная научно-практическая конференция "Северный морской путь, водные и сухопутные транспортные коридоры как основа развития Сибири и Арктики в XXI веке".

В Тюмени в 12 часов в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется пресс-конференция, посвященная работе над кинокартиной "Тобол".  

В Тюмени в 15 часов в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города (ул. Орджоникидзе, 24) начнется отраслевое совещание по итогам работы в 2017 году и планах на 2018 год. 

В Тюмени в 16 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется пресс-подход заместителя губернатора Тюменской области Вадима Шумкова и члена правления ПАО "Газпром нефть" Александра Дыбаля по  вопросам сотрудничества Тюменской области и ПАО "Газпром нефть". 

В Тюмени в 18 часов 45 минут в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнется спринтерская гонка на 7,5 км среди женщин в рамках финального этапа Кубка мира по биатлону.

В Тюмени пройдет пятый модуль областного образовательного проекта "Медиастрана", посвященный PR.

В Тюмени в СОЦ "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к. 5) пройдет матчевая встреча по плаванию. 

В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) пройдут соревнования по мини-футболу в зачет XXIII Спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти В.Н. Зуева. 

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет первенство Тюменской области по волейболу среди юношей 2006-2007 гг.р.  

В Увате в биатлонном центре пройдет чемпионат России, Первенство России, Кубок России, Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров и юниоров.

В Ялуторовске в СК "Старт" им. В. Ф. Альфера пройдет первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11-12 лет. 

В Голышманово в 10 часов в Центре занятости населения Голышмановского района начнется совещание с работодателями по вопросам организации общественных работ. 

Этот день в истории:

1324 - Папа Римский Иоанн XXII отлучил от церкви германского императора Людовика (Людвига) Баварского.

1749 - родился французский астроном и математик Пьер Симон Лаплас.

1839 - в бостонской газете Morning Post впервые появилось выражение O.K. как шуточное сокращение неправильно написанного выражения oll korrect.

1842 - умер французский романист Стендаль (Анри Мари Бейль).

1887 - родился князь Феликс Юсупов.

1900 - родился американский психоаналитик, философ, идеолог неофрейдизма Эрих Фромм.

1903 - американские конструкторы братья Вилбур и Орвил Райты получили патент на изобретенный ими самолет.

1907 - умер обер-прокурор Синода Константин Победоносцев.

1908 - родился советский летчик Анатолий Ляпидевский.

1910 - родился выдающийся японский кинорежиссер Акира Куросава.

1918 - германские войска начали обстрел Парижа из гигантской пушки, названной "Большая Берта". Орудие калибра 420 мм весило 125 тонн, имело ствол длиной 34 м и могло послать снаряд весом 120 кг на 131 км.

1919 - в Милане Бенито Муссолини основал националистическую организацию, которую назвал Fasciо di combattimеnto ("объединение бойцов").

1923 - образована Башкирская автономная Советская Социалистическая республика.

1934 - родился поэт-бард Евгений Клячкин.

1966 - в Риме впервые за 400 лет произошла официальная встреча папы римского и архиепископа Кентерберийского.

1971 - родился хоккеист Александр Селиванов.

1983 - президент США Рональд Рейган объявил по телевидению о начале разработки программы стратегической оборонной инициативы.

1998 - фильм "Титаник" получил 11 "Оскаров".

2001 - затоплена в Тихом океане российская космическая станция "Мир", проработавшая на орбите 15 лет.

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