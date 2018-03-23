"Барды Тюмени" споют о весне

Клуб "Барды Тюмени". Фото организаторов

Послушать хорошие и добрые песни о любви, дружбе и Родине приглашают тюменские авторы и исполнители песен и стихов в ДНК "Строитель" 1 апреля в 14 часов.

Участники клуба "Барды Тюмени" подготовили концерт для любителей авторской песни. Посвящения тюменских бардов объединила программа "Слова и музыка весны".

"Клуб "Барды Тюмени" создали 25 февраля 2017 года как союз инициаторов единомышленников. Он объединяет музыкантов любителей и профессионалов, а также поклонников жанра бардовской песни", - рассказал автор и исполнитель Павел Андреенко.

Вместе с ним на сцену выйдут Наталья Середа, Леонид Ткачук, Мила Романова, Владимир Дубов, Надежда Петрова, Владимир Шестаков, Светлана Жуковская, Дмитрий Кириллов, Евгения Фабиан, Екатерина Елтышева, Павел Андреенко младший, Алена Неизвестная, Маргарита Тишкина.

Лина Орлова