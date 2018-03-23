24 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в ТРЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11), в ТЦ "П.О.Р.Т." (ул. Мельникайте, 126, корпус 2), в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) и на территории парковки на пересечении ул. Ямской и ул. Льва Толстого начнутся продовольственные ярмарки.

В Тюмени в 9 часов в Тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин, 39/1) начнется День открытых дверей.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется торжественное открытие командного первенства Тюменской области по шахматам "Белая ладья".

В Тюмени в 10 часов в СК "Строймаш" начнутся отборочные соревнования среди сотрудников органов прокуратуры Уральского федерального округа по гиревому спорту.

В Тюмени в 11 часов в ТИУ (ул. Володарского, 38) начнется чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола среди женских команд и среди мужских команд в сезоне 2017-2018 гг.

В Тюмени в 11 часов в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) начнется первенство Тюменской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров и юниорок до 21 года.

В Тюмени в 14 часов в СОЦ "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к. 5) начнется матчевая встреча по плаванию, посвященная памяти судьи всероссийской категории В.С. Исакова.

В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" пройдет финальный этап Кубка мира по биатлону. В 17 часов - персьют 12,5 км среди мужчин, в 19 часов - персьют 10 км среди женщин.

В Тюмени в теннисном центре пройдет турнир по теннису "Весенние каникулы".

В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) пройдут соревнования по мини-футболу в зачет XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти В.Н. Зуева.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет первенство Тюменской области по волейболу среди юношей 2006-2007 гг.р.

В Нижнетавдинском районе (22 км Велижанского тракта) пройдет третий этап открытого чемпионат и первенства Тюменской области по пейнтболу.

В Увате в биатлонном центре пройдет чемпионат России, первенство России, Кубок России, всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров и юниорок.

В Ялуторовске пройдет ХХIV фестиваль имени С.И. Мамонтова.

В Ялуторовске в СК "Старт" им. В. Ф. Альфера пройдет первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11-12 лет.

Этот день в истории:

1782 - родился художник-портретист, представитель романтизма Орест Кипренский.

1794 - Тадеуш Костюшко избран руководителем польского восстания против России.

1801 - в результате дворцового переворота убит русский император Павел I.

1877 - родился писатель-маринист Алексей Новиков-Прибой.

1882 - немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии им возбудителя туберкулеза.

1882 - умер американский поэт Генри Уодсворт Лонгфелло.

1891 - родился физик, президент Академии наук СССР Сергей Вавилов.

1896 - в Афинах открылись первые Олимпийские игры.

1896 - Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества впервые осуществил передачу радиосигнала.

1900 - родился оперный певец Иван Козловский.

1905 - умер Жюль Верн, классик романтико-приключенческой и основоположник научно-фантастической литературы.

1906 - родилась советская эстрадная певица Клавдия Шульженко.

1945 - началось контрнаступление советских войск в Венгрии в районе озера Балатон.

1946 - умер четвертый чемпион мира по шахматам Александр Алехин.

1948 - умер один из самых знаменитых русских философов Николай Бердяев.

1949 - Николай Булганин снят с поста министра обороны СССР и заменен маршалом Александром Василевским.

1976 - в результате военного переворота в Аргентине была свергнута президент Исабель Перон.

1990 - в Узбекистане учрежден пост президента.

1999 - началась агрессия НАТО против Югославии.

2008 - в Олимпии зажжен олимпийский огонь пекинской Олимпиады.