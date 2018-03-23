Выпускники богандинской школы искусств связывают жизнь с творчеством

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Богандинская детская школа искусств "Вдохновение" отметила полувековой юбилей. За это время было выдано 357 свидетельств об окончании курса обучения.

В "Вдохновении" готовят детей по восьми специальностям. Воспитанники ДШИ являются неоднократными участниками и победителями конкурсов самого различного уровня.

Директор школы Марина Говорова с теплотой говорит о каждом ученике, с благодарностью рассказывает о своем коллективе, о преподавателях, которые дарят ученикам свой талант и вдохновение, пишет "АиФ в Западной Сибири".