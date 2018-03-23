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Серию научных монографий выпустили в Тюмени

19:19 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Издательство Тюменского государственного университета запустил серию научной литературы, уже вышло несколько книг.

Это, к примеру, монография известного психолога, доктора педагогических наук Николая Алексеева "Психология и педагогика одарённого ребенка". Книга будет интересна не только учителям и школьным психологам, но и родителям.

А всем, кто интересует столетними событиями на территории нашего края предназначена работа Владимира Московкина "Противоборство политических сил на Урале и в Западной Сибири в период революции и гражданской войны (1917-1921 гг.)".

И совсем специфической можно назвать изданную на английском языке "Правовое регулирование устойчивого развития российской Арктики" - результат совместного труда российского юриста Елены Гладун, профессора сельскохозяйственных наук из Нижней Саксонии Хубертуса фон Дресслера и доктора экономических наук из Мюнстера Йоганнеса Кампа, сообщает "Тюменская область сегодня".

Как пояснил директор издательства Тюменского университета Сергей Симаков, серия монографий будет постоянной.

"Мы планируем приглашать авторов из других вузов Тюменской области и России. Обладая каталогом авторских прав, мы предлагаем нашим партнёрам в центральных и зарубежных издательствах допечатку интересующих их тиражей. Вся тюменская линейка будет представлена на книжных выставках "Университетская книга" и "Лучшая книга России" в Москве", - отметил он. 

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