Стали известны имена тюменских интеллектуалов, которые примут участие в чемпионате России по ЧГК

Фото Дворца творчества и спорта "Пионер"

Три команды-члена Тюменского областного спортивного интеллектуального клуба прошли квалификационный отбор и представят Тюменскую область на Чемпионате России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" 2018 года.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, это команды "Поребрик", "Тупо Вата" и "Святой листок". В тройке лучших тюменских команд сезона 2017-2018 — студенческая сборная "Поребрик", которая поставила своеобразный рекорд, завоевав право представлять Тюменскую область и на взрослом, и на студенческом чемпионатах этого года. Несмотря на молодой возраст игроков, эта команда уже одна из самых титулованных в ТОСИКе, а ее капитан Михаил Попов — известный шахматист, мастер ФИДЕ, многократный призер первенств города и области, действующий чемпион Уральского федерального округа в командных соревнованиях по игре в шахматы.

Средний возраст игроков команд "Тупо Вата" и "Святой листок" - 32 года, обе они имеют богатую игровую биографию, в которой есть множество побед на региональных чемпионатах по "Что? Где? Когда?", "Брейн-рингу" и другим интеллектуальным играм.

Соперниками тюменцев на Чемпионате России станут 75 команд из 20 субъектов РФ. За два дня будет отыграно 90 вопросов, на каждый — по минуте обсуждения.

Пока лучший результат тюменцев на Чемпионате России по "Что? Где Когда?" - 14 место команды ForУМ в 2013 году.