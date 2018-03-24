Тюменцев приглашают присоединиться к марафону #станьпримером72

фото: ИА "Тюменская линия"

14 лидеров общественного мнения среди молодежи присоединились к онлайн акции #станьпримером72. Под хештегом в инстаграме они выкладывают фото со спецагентом, который вдохновил их поделиться своими примерами наставничества.

"У многих, даже взрослых людей был или есть наставник. В лице педагога, руководителя, коллеги по работе или мудрого друга. Мы хотим собрать истории о пользе наставничества и о наставническом опыте, чтобы у всех, кто хочет, но пока сомневается участвовать ли в проекте - появилось больше аргументов, почему наставничество подходит или не подходит ему", — рассказала руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Мария Штыкова.

Принять участие в онлайн марафоне #станьпримером72 могут все желающие. Для этого необходимо в своих соцсетях рассказать о человеке, который повлиял на вашу жизнь и помог измениться.

Напомним, что с 8 апреля в мультицентре "Моя территория" стартует обучение третьей волны наставников социального проекта "Шанс", пишет "КП-Тюмень".