up

24.03.2018 суббота

USD 57,1072

EUR 70,4303

В Тюмени -6..-8 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцев приглашают присоединиться к марафону #станьпримером72

10:06 24 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

14 лидеров общественного мнения среди молодежи присоединились к онлайн акции #станьпримером72. Под хештегом в инстаграме они выкладывают фото со спецагентом, который вдохновил их поделиться своими примерами наставничества. 

"У многих, даже взрослых людей был или есть наставник. В лице педагога, руководителя, коллеги по работе или мудрого друга. Мы хотим собрать истории о пользе наставничества и о наставническом опыте, чтобы у всех, кто хочет, но пока сомневается участвовать ли в проекте - появилось больше аргументов, почему наставничество подходит или не подходит ему", — рассказала руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Мария Штыкова.

Принять участие в онлайн марафоне #станьпримером72 могут все желающие. Для этого необходимо в своих соцсетях рассказать о человеке, который повлиял на вашу жизнь и помог измениться.

Напомним, что с 8 апреля в мультицентре "Моя территория" стартует обучение третьей волны наставников социального проекта "Шанс", пишет "КП-Тюмень". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

11:34 В Тюмень приедут казанские театралы
11:25 Мечты участников проекта #яверювбудущее исполняются Фото
10:34 В "Жемчужине Сибири" продолжается праздник большого биатлона, которого так ждали болельщики Фото
10:20 В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню
10:06 Тюменцев приглашают присоединиться к марафону #станьпримером72
10:00 Шипулин объявил конкурс в Instagram для гостей "Жемчужины Сибири"
09:41 "Жемчужина Сибири" восхитила волонтеров из Якутии Фото
09:34 Стали известны имена тюменских интеллектуалов, которые примут участие в чемпионате России по ЧГК
09:16 Болельщики шлют открытки с "Жемчужиной Сибири" друзьям по всему миру
09:02 В России пройдет экологическая акция "Час Земли"
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Этап Кубка мира по биатлону будет зрелищным, уверен Владимир Якушев

Владимир Якушев обсудил с вице-президентом "Ростелекома" перспективы сотрудничества в Тюменской области

Андерс Бессеберг: в Тюмени созданы отличные условия для биатлонистов

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

ВТБ снижает ставки по ипотеке

"Газпром нефть" вдвое увеличила закупку товаров и услуг у производителей Тюменской области

Агрофирма "КРиММ" приготовит картофель и овощи для всей России

Общество

В Тюмень приедут казанские театралы

Мечты участников проекта #яверювбудущее исполняются

В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

Спорт

В "Жемчужине Сибири" продолжается праздник большого биатлона, которого так ждали болельщики

"Жемчужина Сибири" восхитила волонтеров из Якутии

Ирина Услугина: здорово выступать при такой поддержке

Происшествия

Поджигатель из Сладковского района приговорен к длительному сроку заключения

Житель Белоярска срубил без разрешения березы для бани

В Заводоуковске возбуждены три уголовных дела по факту дачи взятки инспекторам ДПС
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+