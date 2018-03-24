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Тюменские художники подарили картины детской школе искусств

13:19 24 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
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Восемь тюменских художников, в том числе Юрий Рыбьяков и Игорь Щетинин, передали в дар Боровской детской школе искусств 25 своих картин. Произошло это в рамках социокультурного проекта "Пленэр с мастерами", посвященного 95-летию Тюменского района, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского муниципального района. 

Открытие проекта состоялось в малом зале картинной галереи школы искусств "Фантазия", где одновременно представлены творения профессиональных художников и преподавателей. Директор учреждения Ирина Кондратенко рассказала, что полотна - хороший подарок для всех жителей. 

"Совсем скоро эти картины сможет увидеть каждый, а значит, каждый зритель сможет стать еще ближе к миру прекрасного и завораживающего!", - отметила она. 

Автор идеи и куратор проекта - член Союза художников России, заведующая отделением изобразительного искусства Боровской школы искусств "Фантазия" Алена Головырских – рассказала, что участников ждет насыщенная программа, в том числе увлекательные мастер-классы. 

Наставниками для юных художников на пленэре стали заслуженный художник РФ, член Союза художников России Игорь Щетинин, доцент кафедры искусств, почетный член Союза художников РФ, член Ассоциации искусствоведов РФ Елена Колчанова, члены Союза художников РФ, постоянные участники разного уровня выставок Юрий Бычков, Иван Станков и Юрий Рыбьяков.

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