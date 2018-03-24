Традиционные учебные сборы по основам военной службы стартовали в Тюмени

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Традиционные учебные сборы по основам военной службы начались на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”. Молодые ребята получают навыки тактической, строевой, физической подготовки, изучают основы безопасности, сообщает пресс-служба центра.

В 2018 году в учебную армию призвали 2 тыс. 110 юношей - это десятиклассники из общеобразовательных школ и студенты средних профессиональных учебных заведений Тюмени, Исетского, Аромашевского и Тюменского муниципальных районов.

Обучение идет в условиях, приближенных к армейским. За пять дней ребята на практике закрепят знания, полученные в рамках школьных занятий по ОБЖ.

По результатам сборов юноши овладеют прикладными воинскими знаниями, умениями и навыками, которые помогут быстрее адаптироваться к реальным армейским условиям в будущем.

Среди основных задач сборов – военно-профессиональная ориентация. Представители Областного военкомата, МЧС, ТОСЭР, кинологической службы УФСИН, Управления Федеральной службы войск Нацгвардии, а также сотрудники пункта отбора на военную службу по контракту расскажут юношам о специфике деятельности силовых ведомств, требованиях к поступлению в военные учебные заведения и социальных гарантиях.