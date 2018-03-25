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Тюменские рыбоводы показали себя на Хьюстонском Родео

08:36 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В американском штате Техас прошла крупнейшая животноводческая выставка "Houston Livestock Show and Rodeo", более известная как Хьюстонское Родео. В ней приняла участие Ассоциация региональных сельхозтоваропроизводителей, в экспозициях которой были представлены и проекты из Тюменской области, в частности в рыборазведении и рыбопереработке.

Ежегодно на площадке Родео собирается свыше двух миллионов человек, в числе которых представители агробизнеса всех континентов планеты для обмена

профессиональным опытом, ведения переговоров и заключения договоров, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Павильон АРСП впервые в истории Хьюстонского Родео показал продукцию отечественных сельскохозпроизводителей, торговый, инвестиционный и промышленный потенциал российских регионов – таких, как Москва, Московская, Тюменская, Саратовская и Тульская области, Республики Марий Эл, Чувашия и Удмуртия.

Гости Родео познакомились с особенностями российского животноводства и скотоводства, узнали об уникальных породах скота, ремеслах и промыслах, кулинарных традициях разных регионов страны. Особое внимание было уделено качеству и экологичности отечественной продукции. 

Достигнуты договоренности об активизации взаимодействия между российскими и американскими городами-побратимами, о проведении совместных мероприятий, профессиональном сотрудничестве между регионами России и юга США.

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