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Онлайн-кинотеатр детского и семейного кино будет доступен тюменцам

10:18 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
tapochek.net

В России создадут онлайн-платформу, где соберут фильмы и мультфильмы со всего мира, транслирующие общечеловеческие ценности: семья, дружба, взаимопонимание, талант, творчество, труд, природа. Образы и герои фильмов будут пропагандировать такие качества человека, как доброта, жизнерадостность, дружелюбие, щедрость, честность, смелость, юмор и трудолюбие.

Соглашение о создании ресурса, как пишет "Вслух.ру", было подписано руководителем Фонда Святителя Василия Великого Еленой Мильской и председателем Фонда развития творчества "Жизнь и Дело" Николаем Данном.

"Этот онлайн-ресурс будет аккумулировать лучшее детское и семейное кино со всего мира. Все это делается для популяризации традиционных общечеловеческих и семейных ценностей. Виртуальным кинотеатром смогут пользоваться дети, родители, а также педагоги. Кроме этого, помимо сайта, запустим мобильное приложение, которое откроет доступ к фильмофонду познавательного кино", - отметила Елена Мильская.

По словам Николая Данна, Фонд развития творчества "Жизнь и Дело" на протяжении нескольких лет организует Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс". За это время было собрано несколько тысяч фильмов из России, Индии, Кореи, Финляндии, Франции и других стран.

"Фестиваль проводится в Тюмени ежегодно. Он достаточно популярен среди профессиональных кинематографистов. В его адрес в год отправляется в среднем 2500 заявок из более 100 стран мира. Этим фильмам можно доверять. Среди них не будет боевиков, триллеров, ужасов и легкомысленных комедий. Это будет альтернатива тому негативному тону, которого слишком много в современных фильмах. Два года назад мы запустили в учебных заведениях образовательный проект "Кинопедагогика". Все лучшие ленты могут участвовать в образовательном процессе в школах России. Сейчас уже почти 100 образовательных учреждений работают с нами. Мы не просто предоставляем фильмы, но также обучаем учителей использовать кино как инструмент передачи знаний. С созданием онлайн-платформы выйдем на новый уровень. Эти прекрасные фильмы увидят уже миллионы. Родители полностью могут доверить своих детей нашему онлайн-кинотеатру "Ноль Плюс", потому что фильмы проходят качественный и строгий отбор", - добавил Николай Данн.

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