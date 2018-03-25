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Тюменцы пробуют силы на фестивале "Рыжий клоун"

11:36 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
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Тюменцы принимают участие в ежегодном театральном фестивале "Рыжий клоун" имени заслуженного артиста РФ Андрея Панина, который проходит в Кемерово. 

Всего на участие в фестивале было подано почти 300 заявок из 5 стран и 6 субъектов России, среди которых оказалась и Тюменская область.

Сразу после открытия фестиваля состоялся смотр конкурсных работ по направлению "Речевое исполнительское искусство" и  мастер-классы от российско-немецкого деятеля искусства Маркуса Кунце.

Отметим, что фестиваль "Рыжий клоун" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и направлен на воспитание подрастающего поколения на личностных примерах преданного служения своему Отечеству и отличительного, высокого профессионализма, пишет "Тюменская область сегодня"

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