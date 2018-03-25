Тюменский фестиваль комиксов получил грантовую поддержку

фото: Space Cow

Фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen стал победителем отбора заявок конкурса "Моя идея". Тюменские комиксисты получили на реализацию задумки 90 тыс. рублей, сообщают организаторы фестиваля.

"Мы долго готовились, чтобы подать заявку на фестиваль, затем долго ее дорабатывали. Готовились к очной защите, волновались, – признался художник, организатор Георгий Елаев. – Этот грант нам действительно нужен, потому что у нас будет множество расходов, связанных с печатью комиксов, красивых баннеров, оформлением фестиваля, трансфером и проживанием гостей-участников фестиваля. Также мы будем оплачивать проживание экспертам, которые будут жить в хостеле и учить тюменских ребят рисовать комиксы".

Фестиваль пройдет 31 марта - 1 апреля в скейтпарке SibSub на Аккумуляторной 1/1 (добраться можно на автобусе №14 до остановки "Аккумуляторный завод" или "Авторемонтная").

На фестивале гостей ждут лекции, мастер-классы и воркшопы от профессиональных комиксистов и издателей, аллея авторов и ярмарка, на которых можно будет приобрести комиксы и получить автографы, выставка работ молодых авторов, публичная дискуссия о будущем российских комиксов и танцы. Вход на фестиваль и участие в образовательной программе абсолютно бесплатны, сообщает "Вслух.ру".