Сотрудничество Тюменской области и Бельгии вышло на новый уровень

sharij.net

Товарооборот между Бельгией и Тюменской областью в 2017 году вырос в три раза в сравнении с 2016, в том числе экспорт - в два раза. К позитивному опыту соседей в сотрудничестве с тюменцами присматриваются бизнесмены Люксембурга, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

По данным Уральского таможенного управления в 2017 году внешнеторговый оборот Тюменской области с Бельгией составил около 573 миллионов долларов США, в том числе экспорт – почти 355 миллионов долларов. Годом раньше эти показатели были существенно ниже: внешнеторговый оборот – чуть больше 179 миллионов долларов США, из которых 173,8 миллионов долларов составил экспорт.

С еще одной страной Бенилюкса, Люксембургом, взаимный оборот товаров на порядок меньше. Уральское таможенное управление оценило в 2017 году внешнеторговый оборот Тюменской области с Люксембургом в 244 тысячи долларов США. Но взаимный интерес есть – в мае 2016 года появился даже советник по вопросам внешней торговли Великого Герцогства Люксембург в Тюменской области, назначенный специальным постановлением министра иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном - им стал управляющий директор по развитию бизнеса в Уральском ФО ПАО "Промсвязьбанк"Владислав Квасов.

Одним из результатов взаимной заинтересованности и целенаправленной работы по налаживанию деловых контактов может стать и намеченный на 26-28 марта визит делегации представителей Бельгийско-Люксембургской торговой палаты во главе с ее первым вице-президентом, господином Йоханом Вандерплаетсе.