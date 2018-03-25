Мужчины счастливее женщин, считают тюменские ученые

Фото ИА "Тюменская линия"

Стратегический оптимизм населения Тюменской области остается высоким, и он практически подобен динамике общей удовлетворенности жизнью в целом. Это выяснили социологи ТюмГУ, проведя масштабное исследование.

Оказалось, что менее защищенными в целом чувствуют себя женщины. Они менее оптимистичны и менее удовлетворены своей жизнью, чем мужчины. Кроме того, демонстрируют устойчивое снижение всех составляющих социального самочувствия люди более пожилого возраста. Различий по типу поселения практически нет. Также социологи зафиксировали, что семейный статус "разведены" или "вдовец\вдова" снижает уровень защищенности, социального оптимизма и общей удовлетворенности в жизни. У тех, кто обозначил свое семейное положение "вдовец\вдова", оказался самый низкий уровень социального самочувствия (0,49).

Как пояснила заведующая кафедрой общей и экономической социологии ТюмГУ Елена Андрианова, в целом уровень социального самочувствия жителей региона остается высоким, и он на 7% выше, чем в 2006 году.

Профессор Владимир Давыденко считает, что такая ситуация складывается благодаря нескольким факторам. В частности, потому что местные власти выстраивают успешную экономику в региональных границах субъекта РФ с тем, чтобы тюменский регион самостоятельно зарабатывал и тратил. Этим обеспечивается в том числе высокое качество жизни жителей области, что верифицируется ростом показателей их социального самочувствия.