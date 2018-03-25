В Сладковские озера выпустили муксуна

noturfish.ru

Зарыбление озер станет одной из главных задач тюменских рыборазводчиков на ближайшие годы. Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство в одно из озер района запустило маточное стадо муксуна и останавливаться на этом не собирается.

"При наличии более четырех тысяч озер в Тюменской области арендованы около 200. Остальные озера просто пустуют", - рассказал президент ассоциации производственно- торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев.