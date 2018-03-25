Ялуторовским школьникам рассказали об экологии

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Открытый интегрированный урок по окружающему миру и математике прошел у ялуторовских школьников в музее "Дом природы". Об этом рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова.

В ходе занятий ребятам предлагали различные практические задания. Одним из самых интересных стал поиск заповедников на карте России. Педагоги обратили внимание ребят на заповедные территории Тюменской области и Ялуторовского района.

Учащиеся выяснили, что на территории района находится один заказник и семь памятников регионального значения. Далее им предложили задание по составлению кластера, посвященного одной из особо охраняемых природных территорий Ялуторовского района. Итогом урока стала защита выполненных работ и их обсуждение.

Добавим, что до сентября во всех школах региона пройдут всероссийские экологические уроки "Вода и здоровье", пишет "Мегатюмень".