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27 марта - события дня

17:54 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется работа демонстрационных площадок в рамках мероприятия, посвященного проблемам обеспечения безопасности дорожного движения. В 11 часов начнутся заседания круглых столов, в 11 часов 45 минут - пресс-подход.

В Тюмени в 10 часов в правительстве Тюменской области (ул.Володского, 45, малый зал) начнется встреча учащихся школы "Земля родная" (г. Новый Уренгой) с заместителем губернатора Тюменской области Вячеславом Вахриным.

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Евгения Воробьева "Реализация стратегии государственной национальной политики в Тюменской области".

В Тюмени в 10 часов в областном центре профилактики и реабилитации (23 км Салаирского тракта) начнется "Спортивная весна" для подростков, завершающихреабилитационную смену в центре профилактики.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Всемирный день борьбы с туберкулезом, старт профилактического месячника в Тюменской области "Здоровые легкие".

В Тюмени в 11 часов в большом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется церемония награждения победителей и лауреатов областного конкурса "Лучший работодатель в области содействия занятости населения" по итогам 2017 года. 

В Тюмени в 12 часов в Центре питания Айсберг (ул. Ставропольская, 1в) начнется подведение итогов проекта "Школа тифлокулинарии". 

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Итоги работы Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Внедрение электронного листка нетрудоспособности. Обеспечение техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение".

В Тюмени в 16 часов в центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется круглый стол, посвященный открытому благотворительному интеллектуально-творческому конкурсу красоты "Мисс оптимистка-2018" среди девушек с ограниченными возможностями здоровья.

В Тюмени в 18 часов 30 минут на станции скорой медицинской помощи (ул. Немцова, 34) начнется мастер-класс по оказанию первой помощи при кровотечениях "Я могу спасти жизнь". 

В п. Винзили Тюменского района в 12 часов в микрорайоне "Пышминская долина" начнется специализированная агропромышленная выставка Уральского федерального округа "Техника. Технологии. Инновации. Наука", "Тюмень Агро 2018".  

В Ялуторовске в СК "Старт" им. В. Ф. Альфера пройдет первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11-12 лет. 

В п. Голышманово в 10 часов в Центре занятости Голышмановского района пройдет мини-ярмарка для трудоустройства инвалидов и многодетных родителей. 

Этот день в истории:

1744 - родился меценат и просветитель, граф Алексей Мусин-Пушкин. 

1845 - родился немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген.

1854 - Англия и Франция вступили в Русско-турецкую войну на стороне Турции.

1877 – открылся для посетителей Минусинский публичный музей.

1898 - русское правительство взяло в аренду у Китая Ляодунский полуостров с городами Дальним и Порт-Артуром.

1927 - родился Мстислав Ростропович, один из лучших в мире виолончелистов.

1963 - родился американский кинорежиссер Квентин Джером Тарантино.

1968 - во время тренировочного полета на истребителе погиб вместе с Владимиром Серегиным первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Гагарину было 34 года.

1968 - в 59 лет умер советский композитор-песенник Борис Мокроусов.

1973 - умер кинорежиссер Михаил Калатозов.

1977 - произошла самая страшная авиакатастрофа в истории - в аэропорту Тенерифе столкнулись два пассажирских самолета. Погибли 582 человека.

1990 - в Лондоне на Бейкер-стрит открылся музей Шерлока Холмса.

1995 – получил "Оскар" фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем".

1999 - югославские ПВО сбили американский самолет-невидимку, который до этого считался практически неуязвимым.

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