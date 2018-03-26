Весенняя школа "Гуманитариус-2018" собрала детей из восьми регионов страны

фото Гуманитариус ВКонтакте

Очередная сессия "Гуманитариус-2018" стартовала в Тюмени.

Участниками школы стали 300 учащихся 8–11 классов, увлекающиеся историей, обществознанием, русским языком и литературой, из восьми регионов России: Югры, Ямала, Тюменской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Курганской, Омской областей. За 11 дней ребята смогут посетить профильные учебные занятия, познакомиться с лучшими преподавателями, задать вопросы на научно-популярных лекциях. Для них организованы тематические мастерские и экономическая игра "Каркассон", где участникам предлагается решить ряд стратегических задач.

"Ярким событием школы станет встреча с преподавателями-исследователями, имеющими опыт работы в ведущих мировых университетах. А также со специалистами в области реставрации памятников материальной культуры, мастерами литературного творчества, креативного и каллиграфического письма, риториками, ведущими журналистами, психологами, актерами, блогерами", – рассказали организаторы.

По результатам учебных занятий и итоговой внутренней олимпиады весенней школы лучшие участники получат дипло­мы и сертификаты на дополнительные 10 баллов к результа­там ЕГЭ при поступлении на профильное направление в Тю­менский государственный университет. Подробная информация (в том числе фотоотчеты) в группе ВКонтакте, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.