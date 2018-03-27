28 марта - события дня

28 марта - общероссийский день траура в связи с трагедией в Кемерово.

В Тюменской области с официальным визитом будет работать делегация Бельгийско-Люксембургской палаты в России.

В Тюмени в отеле "Хилтон" (ул. Орджоникидзе, 46, конференц-зал, 1 этаж) в 9 часов 30 минут начнется совещание СИБУРа по импортозамещению оборудования.

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Государственной жилищной инспекции Тюменской области Ларисы Боровицкой "Итоги работы за 2017 год и перспективы реализации полномочий Государственной жилищной инспекции Тюменской области".

В Тюмени в 19 часов в кофейне M2.Coffee (ул. Малыгина, 75) начнется третье мероприятие в формате Huddle в рамках международной акселерационной программы ScaleUp. Спикерами выступят предприниматели и бизнесмены с реальными кейсами: Владимир Хрусталев и Алексей Палкин.

В п. Винзили Тюменского района в микрорайоне "Пышминская долина" продолжит работу специализированная агропромышленная выставка Уральского федерального округа "Техника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень Агро 2018".

Этот день в мире:

1743 - родилась Екатерина Дашкова (урожденная Воронцова).

1868 - родился Максим Горький (Алексей Пешков).

1881 – в Николаевском солдатском госпитале умер Модест Мусоргский.

1910 - В Марселе поднялся в воздух первый гидроплан.

1912 - родилась Марина Раскова, летчица, Герой Советского Союза.

1925 - родился Иннокентий Смоктуновский.

1930 - турецкие города Константинополь и Ангора получили названия Стамбул и Анкара.

1933 - родился Александр Митта, советский кинорежиссер.

1939 - во время гражданской войны в Испании войска генерала Франко захватили Мадрид.

1943 – в США умер Сергей Рахманинов.

1953 - опубликован указ Верховного Совета СССР об амнистии, принятый по инициативе Берии.

1964 - лондонский музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы "Битлз" станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в экспозиции музея.

1969 - в 78 лет умер Дуайт Эйзенхауэр, американский военачальник.

1971 - сдана в эксплуатацию первая очередь Волжского автомобильного завода.

1985 - на 97 году жизни скончался художник Марк Шагал.

1999 - состоялся первый старт ракеты "Зенит" с плавучей морской платформы в Тихом океане на экваторе.

2003 - в ЮАР запущен крупнейший в мире алмазный завод.