up

27.03.2018 вторник

USD 57,0039

EUR 70,5708

В Тюмени 1..3 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

28 марта - события дня

17:54 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати

28 марта - общероссийский день траура в связи с трагедией в Кемерово.

В Тюменской области с официальным визитом будет работать делегация Бельгийско-Люксембургской палаты в России. 

В Тюмени в отеле "Хилтон" (ул. Орджоникидзе, 46, конференц-зал, 1 этаж) в 9 часов 30 минут начнется совещание СИБУРа по импортозамещению оборудования.  

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Государственной жилищной инспекции Тюменской области Ларисы Боровицкой "Итоги работы за 2017 год и перспективы реализации полномочий Государственной жилищной инспекции Тюменской области".

В Тюмени в 19 часов в кофейне M2.Coffee (ул. Малыгина, 75) начнется третье мероприятие в формате Huddle в рамках международной акселерационной программы ScaleUp. Спикерами выступят предприниматели и бизнесмены с реальными кейсами: Владимир Хрусталев и Алексей Палкин.

В п. Винзили Тюменского района в микрорайоне "Пышминская долина" продолжит работу специализированная агропромышленная выставка Уральского федерального округа "Техника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень Агро 2018".

Этот день в мире:

1743 - родилась Екатерина Дашкова (урожденная Воронцова).

1868 - родился Максим Горький (Алексей Пешков).

1881 – в Николаевском солдатском госпитале умер Модест Мусоргский.

1910 - В Марселе поднялся в воздух первый гидроплан.

1912 - родилась Марина Раскова, летчица, Герой Советского Союза.

1925 - родился Иннокентий Смоктуновский.

1930 - турецкие города Константинополь и Ангора получили названия Стамбул и Анкара.

1933 - родился Александр Митта, советский кинорежиссер.

1939 - во время гражданской войны в Испании войска генерала Франко захватили Мадрид.

1943 – в США умер Сергей Рахманинов.

1953 - опубликован указ Верховного Совета СССР об амнистии, принятый по инициативе Берии.

1964 - лондонский музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы "Битлз" станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в экспозиции музея.

1969 - в 78 лет умер Дуайт Эйзенхауэр, американский военачальник.

1971 - сдана в эксплуатацию первая очередь Волжского автомобильного завода.

1985 - на 97 году жизни скончался художник Марк Шагал.

1999 - состоялся первый старт ракеты "Зенит" с плавучей морской платформы в Тихом океане на экваторе.

2003 - в ЮАР запущен крупнейший в мире алмазный завод.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

18:16 Тюменцы продолжают нести цветы и игрушки в память о погибших в Кемерово Фото
18:05 Многодетные семьи выступают за использование маткапитала на ремонт жилья и сокращение пенсионного возраста
17:54 28 марта - события дня
17:43 Олимпийская чемпионка по гандболу проведет мастер-класс в Тюмени
17:32 Всероссийская социальная кампания "Повод для обгона" стартовала в Тюменской области Фото
17:21 Александр Моисеев: отечественная сельхозтехника должна стать более конкурентоспособной
17:10 Тюменцев приглашают на самое хищное шоу
17:00 Оформить багаж в поезда дальнего следования можно через Интернет
16:49 В Уватском районе незаконно вырубили лес на тринадцати гектарах
16:38 Основная часть мигрантов трудится на строительных площадках Тобольска
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: тюменцев потрясла трагедия в Кемерово

Большой биатлон вернется в Тюмень, убежден Владимир Якушев

Владимир Якушев: биатлон и Тюмень - это синонимы

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

Александр Моисеев: отечественная сельхозтехника должна стать более конкурентоспособной

Объявлен прием заявок на битву стартапов

Тюменское предприятие "СНГК мотор-сервис" приобрело оборудование за счет господдержки

Общество

Тюменцы продолжают нести цветы и игрушки в память о погибших в Кемерово

Многодетные семьи выступают за использование маткапитала на ремонт жилья и сокращение пенсионного возраста

28 марта - события дня

Спорт

Олимпийская чемпионка по гандболу проведет мастер-класс в Тюмени

Тюменский атлет завоевал бронзу чемпионата Европы

Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Происшествия

В Уватском районе незаконно вырубили лес на тринадцати гектарах

В Сладковском районе мигрантам вынесли приговор за незаконное пересечение границы

В Тюмени расследуют убийство пожилой женщины
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+