28 марта - события дня
28 марта - общероссийский день траура в связи с трагедией в Кемерово.
В Тюменской области с официальным визитом будет работать делегация Бельгийско-Люксембургской палаты в России.
В Тюмени в отеле "Хилтон" (ул. Орджоникидзе, 46, конференц-зал, 1 этаж) в 9 часов 30 минут начнется совещание СИБУРа по импортозамещению оборудования.
В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Государственной жилищной инспекции Тюменской области Ларисы Боровицкой "Итоги работы за 2017 год и перспективы реализации полномочий Государственной жилищной инспекции Тюменской области".
В Тюмени в 19 часов в кофейне M2.Coffee (ул. Малыгина, 75) начнется третье мероприятие в формате Huddle в рамках международной акселерационной программы ScaleUp. Спикерами выступят предприниматели и бизнесмены с реальными кейсами: Владимир Хрусталев и Алексей Палкин.
В п. Винзили Тюменского района в микрорайоне "Пышминская долина" продолжит работу специализированная агропромышленная выставка Уральского федерального округа "Техника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень Агро 2018".
Этот день в мире:
1743 - родилась Екатерина Дашкова (урожденная Воронцова).
1868 - родился Максим Горький (Алексей Пешков).
1881 – в Николаевском солдатском госпитале умер Модест Мусоргский.
1910 - В Марселе поднялся в воздух первый гидроплан.
1912 - родилась Марина Раскова, летчица, Герой Советского Союза.
1925 - родился Иннокентий Смоктуновский.
1930 - турецкие города Константинополь и Ангора получили названия Стамбул и Анкара.
1933 - родился Александр Митта, советский кинорежиссер.
1939 - во время гражданской войны в Испании войска генерала Франко захватили Мадрид.
1943 – в США умер Сергей Рахманинов.
1953 - опубликован указ Верховного Совета СССР об амнистии, принятый по инициативе Берии.
1964 - лондонский музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы "Битлз" станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в экспозиции музея.
1969 - в 78 лет умер Дуайт Эйзенхауэр, американский военачальник.
1971 - сдана в эксплуатацию первая очередь Волжского автомобильного завода.
1985 - на 97 году жизни скончался художник Марк Шагал.
1999 - состоялся первый старт ракеты "Зенит" с плавучей морской платформы в Тихом океане на экваторе.
2003 - в ЮАР запущен крупнейший в мире алмазный завод.
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