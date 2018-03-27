Частный дом горит в Тюмени рядом с ТРЦ "Панама"

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Пожар в индивидуальном жилом доме на ул. Астраханской, неподалеку от торгово-развлекательного центра "Панама", ликвидируют в Тюмени. Об этом обозревателю "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в 18 часов 21 минуту. Огонь охватил жилой дом и надворные постройки. Сведений о пострадавших пока нет.

Евгений Бабенко