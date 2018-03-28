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В московском Музее Победы пройдет онлайн-тестирование на знания о Великой Отечественной войне

11:47 28 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото министерство культуры РФ

Тестирование на знание фактов о Великой Отечественной войне в Музее Победы (Москва, пл. Победы, 3) начнется в 12 часов 28 марта.  

В интерактивном тестировании на знание фактов о Великой Отечественной войне смогут принять участие все любители истории. Задания теста разделены по двум возрастным категориям: для юных исследователей (младше 16 лет) и взрослых (старше 16 лет).

Участники должны будут ответить на 21 вопрос. Ответы можно найти в залах, диорамах и экспозициях Музея Победы. Также в выборе верного решения поможет просмотр 3D-инсталляции "Дорога к Победе", сообщает Министерство культуры РФ. 

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Теги: Великая Отечественная война , интерактив , история , тестирование

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