В московском Музее Победы пройдет онлайн-тестирование на знания о Великой Отечественной войне

фото министерство культуры РФ

Тестирование на знание фактов о Великой Отечественной войне в Музее Победы (Москва, пл. Победы, 3) начнется в 12 часов 28 марта.

В интерактивном тестировании на знание фактов о Великой Отечественной войне смогут принять участие все любители истории. Задания теста разделены по двум возрастным категориям: для юных исследователей (младше 16 лет) и взрослых (старше 16 лет).

Участники должны будут ответить на 21 вопрос. Ответы можно найти в залах, диорамах и экспозициях Музея Победы. Также в выборе верного решения поможет просмотр 3D-инсталляции "Дорога к Победе", сообщает Министерство культуры РФ.