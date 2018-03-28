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29 марта - события дня

18:00 28 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в департаменте недропользования и экологии Тюменской области (ул. Советская, 61) начнется "Форум недропользователей-2018. Геологическое изучение и добыча строительного и агрохимического сырья".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание городской думы.

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской областной думы (кабинет 521) начнется заседание круглого стола "Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется заседание экспертного совета на получение статуса резидента бизнес-инкубатора тюменского технопарка. 

В Тюмени в 10 часов в спортивном зале СДЮСШОР № 3 (ул. Садовая, 109, к.1) начнется мастер-класс по гандболу заслуженного мастера спорта, капитана национальной России по гандболу, чемпионки Олимпийских игр по гандболу в Рио-де-Жанейро в 2016 году Ирины Близновой.

В Тюмени в 12 часов в городском шахматном клубе начнутся соревнования по шахматам в зачет XVII спартакиады исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области и иных государственных органов Тюменской области. 

В Тюмени в 13 часов 30 минут в школе № 25 (ул. Первомайская, 1) начнется встреча с победителями и призерами Всероссийского форума "Шаг в будущее-2018".  

В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова "Инвестиционные проекты в АПК. Новые направления".

В Тюмени в 15 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, большой зал) начнется заседание общественной молодежной палаты при думе Тюменского муниципального района IV созыва. 

В Тюмени в 17 часов 15 минут в ТИУ (ул. Мельникайте 70) начнется открытая лекция старшего научного сотрудника Института Криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН Надежды Молокитиной "Ресурсы Арктики: сухая вода и газогидраты". 

В Тобольске в Центре занятости населения Тобольска и Тобольского района пройдет ярмарка вакансий, для граждан, имеющих инвалидность.

В Голышманово в 14 часов в центре занятости населения Голышмановского района начнется совещание с работодателями по вопросам организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Этот день в мире:

1812 - русский реформатор Михаил Сперанский уволен с поста государственного секретаря и отправлен в ссылку в Нижний Новгород.

1826 - родился немецкий социал-демократ Вильгельм Либкнехт, один из основателей компартии Германии.

1848 - родился российский генерал Алексей Куропаткин.

1858 - В Петербурге открыта первая в России женская гимназия.

1879 - в Москве впервые исполнена опера Петра Чайковского "Евгений Онегин".

1886 - считается, что именно в этот день американец Джон Пембертон создал кока-колу.

1891 - издан императорский указ о закладке Великого сибирского пути.

1899 – в селе Мерхеули близ Сухуми родился Лаврентий Берия.

1936 - родился кинорежиссер и киноартист Станислав Говорухин. 

1936 - состоялся арктический перелет Героя Советского Союза летчика Михаила Водопьянова по маршруту Москва - Земля Франца-Иосифа - Москва (29 марта - 21 мая 1936 г.).

1940 - в СССР создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС (ныне Военно-воздушная академия им. Гагарина).

1951 - в США по обвинению в шпионаже в пользу СССР приговорены к смертной казни супруги Розенберг.

1958 - родился французский киноактер Кристофер Ламберт.

1968 - родился эстрадный певец Владимир Пресняков-младший.

1973 - из Вьетнама выведены последние американские солдаты.

1974 - американский космический корабль Mariner 10 сделал фотографии Меркурия.

1976 - родилась Дженнифер Каприати, американская теннисистка.

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