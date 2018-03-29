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Двое детей пострадали в аварии на улице Дмитрия Менделеева в Тюмени

11:21 29 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Обстановка на дорогах области под контролем ГИБДД. На трассах ночь прошла без ДТП, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

28 марта днем на перекрестке улиц Дмитрия Менделеева и Бориса Опрокиднева столкнулись автомобили "Лада" и "Хендэ". Причиной аварии стало нарушение очередности проезда. В результате происшествия травмы лица получили пассажиры "Лады" - пятилетняя девочка и трехлетний мальчик. Дети ехали в автомобиле с использованием бустера и адаптера ремня безопасности. Вероятно, что травмы, полученные детьми, стали следствием несоответствия детских удерживающих устройству весу и росту детей.

В ночь на 29 марта на ул. 50 лет Октября, 211 столкнулись автомобили "Дэу" и "Опель". По предварительным данным, водитель "Дэу" нарушил очередность проезда, выезжая с АЗС. В результате аварии травмы головы получили 25-летний водитель и 51-летняя пассажирка "Дэу" и 46-летний водитель и 32-летний пассажир "Опеля".

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Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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