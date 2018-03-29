Двое детей пострадали в аварии на улице Дмитрия Менделеева в Тюмени

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Обстановка на дорогах области под контролем ГИБДД. На трассах ночь прошла без ДТП, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

28 марта днем на перекрестке улиц Дмитрия Менделеева и Бориса Опрокиднева столкнулись автомобили "Лада" и "Хендэ". Причиной аварии стало нарушение очередности проезда. В результате происшествия травмы лица получили пассажиры "Лады" - пятилетняя девочка и трехлетний мальчик. Дети ехали в автомобиле с использованием бустера и адаптера ремня безопасности. Вероятно, что травмы, полученные детьми, стали следствием несоответствия детских удерживающих устройству весу и росту детей.

В ночь на 29 марта на ул. 50 лет Октября, 211 столкнулись автомобили "Дэу" и "Опель". По предварительным данным, водитель "Дэу" нарушил очередность проезда, выезжая с АЗС. В результате аварии травмы головы получили 25-летний водитель и 51-летняя пассажирка "Дэу" и 46-летний водитель и 32-летний пассажир "Опеля".