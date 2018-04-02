up

2.04.2018 понедельник

USD 57,2649

EUR 70,5618

В Тюмени 1..3 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В ТюмГУ откроется кафедра безопасности информационных технологий умного города

09:01 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Занятия на базовой кафедре безопасности информационных технологий ТюмГУ умного города начнутся 1 сентября. Она создана в Институте математики и компьютерных наук совместно с компанией "Техносерв А/С", занимающейся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Заведующим кафедрой назначен профессор Александр Захаров. Преподавать будут ученые ТюмГУ. К образовательному процессу также привлекут специалистов компании-партнера, практиков из других организаций сферы науки и бизнеса, а также сертифицированных специалистов по информационным технологиям и информационной безопасности. Обучение на кафедре безопасности информационных технологий умного города будут вести по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

"Что такое умный город? Это много-много небольших сетей, которые соединяют между собой сенсоры, датчики, видеокамеры, серверы. Все это помогает преобразовать наш город довольно сильно, делать его удобным для жизни. А сделать это можно, только если появятся люди, которые в этом разбираются, могут это все внедрять", – рассказал  Александр Захаров.

Для формирования и закрепления практических навыков на кафедре будет создана специальная лаборатория. Важно, что студенты и аспиранты смогут заниматься проектной и производственной деятельностью, реально востребованной мегаполисом. На данный момент на кафедре работают над двумя проектами. Первый – экономия тепла в университете, который в дальнейшем планируют распространить на весь город. Второй – телемедицина, профилактика здоровья человека и скрининг на расстоянии. Так что первокурсникам повезет, они будут стоять у истоков создания технологий будущего.

На 2018/2019 учебный год в Тюменском госуниверситете на направления информационной и компьютерной безопасности выделено 75 бюджетных мест. Планируется набрать 150 студентов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: институт математики , кафедра безопасности информационных технологий , ТюмГУ

Последние новости

10:28 Культурные студенты вернулись в тюменскую студвесну
10:18 В Тюмени следователи выясняют обстоятельства падения ребенка в подземный бункер
10:07 Тюменская студвесна: получите на балет из автобуса билет
09:56 Тюменский биатлонист взял бронзу в гонке преследования на чемпионате России
09:45 В Тюмени эвакуировали вокзал из-за сообщения о подозрительном предмете
09:34 Гагаринский урок "Космос – это мы" пройдет в России
09:23 На переправе в Тобольске запретили проезд грузовых машин  
09:12 Улицу Полевую в Тюмени временно закроют для движения общественного транспорта Фото
09:01 В ТюмГУ откроется кафедра безопасности информационных технологий умного города
08:47 Тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе о здоровом питании
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Россия гордится трудовыми подвигами геологов

Пошаговые инструкции выхода на экспорт разработали для предприятий региональные власти

Владимир Якушев: картельные сговоры наносят серьезный ущерб экономике

Политика

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Тюменские депутаты поддержали закон о земельной амнистии

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Экономика

Китайская компания-стартапер инвестирует в разработку и выпуск электромобилей

В Западную Сибирь идет баженовская свита

На тюменском заводе установили уникальный станок

Общество

Культурные студенты вернулись в тюменскую студвесну

Тюменская студвесна: получите на балет из автобуса билет

Гагаринский урок "Космос – это мы" пройдет в России

Спорт

Тюменский биатлонист взял бронзу в гонке преследования на чемпионате России

Развитие массового спорта в Тюменской области отмечено на высоком уровне

Уральские лыжники старше шестидесяти лет проложили маршрут через Чукотку

Происшествия

В Тюмени следователи выясняют обстоятельства падения ребенка в подземный бункер

В Тюмени эвакуировали вокзал из-за сообщения о подозрительном предмете

Тюменские спасатели оказали помощь десятилетнему мальчику
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+