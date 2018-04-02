В ТюмГУ откроется кафедра безопасности информационных технологий умного города

Фото ИА "Тюменская линия"

Занятия на базовой кафедре безопасности информационных технологий ТюмГУ умного города начнутся 1 сентября. Она создана в Институте математики и компьютерных наук совместно с компанией "Техносерв А/С", занимающейся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Заведующим кафедрой назначен профессор Александр Захаров. Преподавать будут ученые ТюмГУ. К образовательному процессу также привлекут специалистов компании-партнера, практиков из других организаций сферы науки и бизнеса, а также сертифицированных специалистов по информационным технологиям и информационной безопасности. Обучение на кафедре безопасности информационных технологий умного города будут вести по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

"Что такое умный город? Это много-много небольших сетей, которые соединяют между собой сенсоры, датчики, видеокамеры, серверы. Все это помогает преобразовать наш город довольно сильно, делать его удобным для жизни. А сделать это можно, только если появятся люди, которые в этом разбираются, могут это все внедрять", – рассказал Александр Захаров.

Для формирования и закрепления практических навыков на кафедре будет создана специальная лаборатория. Важно, что студенты и аспиранты смогут заниматься проектной и производственной деятельностью, реально востребованной мегаполисом. На данный момент на кафедре работают над двумя проектами. Первый – экономия тепла в университете, который в дальнейшем планируют распространить на весь город. Второй – телемедицина, профилактика здоровья человека и скрининг на расстоянии. Так что первокурсникам повезет, они будут стоять у истоков создания технологий будущего.

На 2018/2019 учебный год в Тюменском госуниверситете на направления информационной и компьютерной безопасности выделено 75 бюджетных мест. Планируется набрать 150 студентов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.