30 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в конференц-зале технопарка (ул. Республики, 142, конференц-зал "Международный конгресс-холл") начнется официальное открытие Всероссийской научно-практической конференции "Эндоваскулярное лечение сложных форм ишемической болезни сердца".

В Тюмени в 9 часов в ТИУ (ул. Мельникайте, 70) начнется десятая региональная научно-практическая конференция молодых специалситов ООО "РН-Уватнефтегаза".

В Тюмени в 10 часов на базе станции скорой медицинской помощи (ул. Суходольская, 25) начнется работа школы по сердечно-сосудистой патологии.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется первое заседание Общественного совета федерального проекта ВПП "Единая Россия" "Локомотивы роста".

В Тюмени в 10 часов по адресу: ул. Советская, 61 (2 этаж, зал совещаний) начнутся публичные обсуждения деятельности Тюменского УФАС России за первый квартал 2018 года.

В Тюмени в 10 часов в отеле "Ремезов" (ул. Грибоедова, 6, корп. 1/7, 2 этаж, зал "Ремезов") начнется научно-практическая конференция "Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства: взгляд регулятора, бизнеса и экспертов".

В Тюмени в 10 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, большой зал) начнется заседание думы Тюменского района.

В Тюмени в 11 часов в малом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется межведомственное совещание управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области с правоохранительными органами, посвященное развитию конкуренции в Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется зачетный пресс-завтрак в студенческом формате с организаторами фестиваля "Студенческая весна" — руководителем дирекции Юлией Каргаполовой, кураторами направлений "Интеллект и научно-техническое творчество" Олегом Войкиным и "Театр" Ильей Титовым.

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя управляющего Отделением ПФР по Тюменской области Виталия Левенкова "Индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018", "Материнский капитал: новое в 2018 году".

В Тюмени в 15 часов в Тюменском государственном институте культуры (ул. Республики, 19, 2 этаж) в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню единения народов России и Беларуси, начнется итоговая конференция "Евразийское студенчество".

В Тюмени в 15 часов в конференц-зале департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 410) начнется круглый стол "Об изменениях в законодательстве в отношении документации по планировке территории".

В Тюмени в 16 часов в школе № 63 (ул. Моторостроителей, 6, спортзал) начнется торжественное открытие второго Урало-Сибирского фестиваля по гандболу, посвященного памяти Вячеслава Кондрашенкова.

В Тюмени в СОК "Здоровье" пройдет первенство Тюменской области по волейболу среди юношей 2004-2005 гг.р.

В Увате в ЦФОР Уватского района пройдут соревнования по лыжным гонкам в зачет XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области.

Этот день в мире:

1613 – польский отряд, разыскивавший в костромских селениях семью бояр Романовых, выбрал себе гидом старосту села Домнина Ивана Сусанина.

1746 – родился испанский художник и график Франсиско Хосе де Гойя.

1776 – родился художник-портретист Василий Тропинин, бывший крепостной графа Моркова.

1842 - американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг из городка Джефферсон (шт. Джорджия) впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента.

1853 – родился великий голландец Винсент ван Гог.

1858 - Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой.

1856 – подписанием Россией, Турцией, Англией, Францией, Австрией, Пруссией и Сардинией Парижского мира завершилась Крымская война.

1867 – в Вашингтоне подписан русско-американский договор о приобретении США у России Аляски и Алеутских островов за 7 млн 200 тыс. долларов (по 2 цента за акр земли).

1870 - вступила в силу 15-я поправка к Конституции США, запрещавшая дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательных прав.

1894 – родился советский авиаконструктор Сергей Ильюшин.

1912 – умер немецкий писатель Карл Май.

1945 - войска 2-го Белорусского фронта овладели городом-крепостью Данциг (ныне Гданьск в Польше).

1946 - церемония вручения "Оскаров" впервые транслировалась по радио.

1954 – родилась певица Лайма Вайкуле.

1956 - взрыв вулкана Безымянный на Камчатке.

1957 – родилась женщина-космонавт №3 в СССР Елена Кондакова.

1968 – родилась канадская поп-певица Селин Дион.

1969 - победив в последнем туре канадцев со счетом 4:2 сборная СССР по хоккею в седьмой раз подряд стала чемпионом мира.

1970 – на советский экран вышел фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни".

1999 – умер легендарный советский футболист Игорь Нетто.