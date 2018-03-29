На космической орбите построят фотобиореактор из водорослей

фото ИА "Метеовести"

Космонавты на Международной космической станции используют кислород, который доставляют на грузовых кораблях. Создание фотобиореактора позволит избавиться от этой зависимости.

Такой реактор уже был однажды создан специалистами Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН), но использовать его в космосе не смогли из-за высокого энергопотребления. Он требовал 45 киловатт, в то время как тогда энергетическая установка советской космической станции "Мир" выдавала меньше 35 кВт с экипажем из трех человек, а летающая сегодня МКС с экипажем из шести человек выдает около 100 кВт.

Возвратиться к созданию системы жизнеобеспечения космонавтов на основе фотобиореактора планирует группа специалистов, создавших спутник с солнечным парусом "Маяк". Они пояснили, что фотобиореактор – установка, в которой растут одноклеточные зеленые водоросли, как и любые растения, они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Прототип такой установки уже создан. Ученые работают над проектом второго, более сложного прототипа фотобиореактора, который уже можно будет использовать в системе жизнеобеспечения на борту космической станции, сообщает ИА "Метеовести".