31 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Республики, 47) начнется региональный этап всероссийской олимпиады школьников "Созвездие Россетей".

В Тюмени в 9 часов 30 минут в "ЦСО "Воронинские горки" (Февральский проезд, 9) начнутся первые тюменские старты мечты по горным лыжам.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском госуниверситете (ул. Ленина, 25) начнется финал конкурса "ВЗДумай" по 3D-моделированию и 3D-печати.

В Тюмени в 11 часов легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся соревнования по легкой атлетике в зачет XII спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов в Медиаполисе (ул. Чернышевского 2А/12) начнется встреча с создателями продакшена "ООО Гармония" - Борисом Тимофеевым и Денисом Кондратенко.

В Тюмени в 15 часов 30 минут на площади возле центра культуры и творчества "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется праздник для семей и детей "Семья во дворе".

В Тюмени в 17 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) откроется выставка художников Татарстана в рамках проекта обменно-выездных выставок Тюменского регионального отделения "Союза художников России".

В с. Каскара Тюменского района в 12 часов в Доме культуры начнется районный конкурс "Битва хоров".

Этот день в истории:

1340 - умер Иван I Калита - князь московский и великий князь Владимирский с 1328 года.

1596 - родился французский философ, математик, физик Рене Декарт.

1727 - умер английский математик и физик Исаак Ньютон.

1732 - родился австрийский композитор Франц Йозеф Гайдн.

1814 - союзные войска России, Пруссии и Австрии под командованием русского императора Александра I вошли в Париж.

1872 - родился российский балетмейстер Сергей Дягилев.

1872 - родилась первая в мире женщина-посол Александра Коллонтай.

1882 - родился детский писатель Корней Чуковский.

1889 - официальное открытие Эйфелевой башни.

1894 - умер Павел Яблочков, создатель первой в мире практически применимой системы электрического освещения (свеча Яблочкова).

1900 - первая реклама автомобилей появилась в американской общенациональной газете Saturday Evening Post.

1908 – в Петербурге основано Общество библиотековедения.

1938 - родился актер театра и кино Александр Збруев.

1943 - умер российский историк и политический деятель Павел Милюков.

1944 - войска 3-го Украинского фронта овладели Очаковом.

1948 - родился артист эстрады, пародист Владимир Винокур.

1955 - советское правительство приняло решение возвратить ГДР сокровища Дрезденской галереи.

1971 - родился один из именитых хоккеистов Павел Буре.

1980 - Леонид Брежнев получил Ленинскую премию за мемуары "Малая земля" и "Возрождение".

1983 - в 81 год умер артист цирка Михаил Румянцев (Карандаш).

1991 - принято решение об упразднении военных структур Организации Варшавского договора.

1992 - подписан Федеративный договор между республиками России.

1992 - Башкирская АССР преобразована в Республику Башкортостан в составе Российской Федерации.