31 марта - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 9 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Республики, 47) начнется региональный этап всероссийской олимпиады школьников "Созвездие Россетей".
В Тюмени в 9 часов 30 минут в "ЦСО "Воронинские горки" (Февральский проезд, 9) начнутся первые тюменские старты мечты по горным лыжам.
В Тюмени в 10 часов в Тюменском госуниверситете (ул. Ленина, 25) начнется финал конкурса "ВЗДумай" по 3D-моделированию и 3D-печати.
В Тюмени в 11 часов легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся соревнования по легкой атлетике в зачет XII спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.
В Тюмени в 14 часов в Медиаполисе (ул. Чернышевского 2А/12) начнется встреча с создателями продакшена "ООО Гармония" - Борисом Тимофеевым и Денисом Кондратенко.
В Тюмени в 15 часов 30 минут на площади возле центра культуры и творчества "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется праздник для семей и детей "Семья во дворе".
В Тюмени в 17 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) откроется выставка художников Татарстана в рамках проекта обменно-выездных выставок Тюменского регионального отделения "Союза художников России".
В с. Каскара Тюменского района в 12 часов в Доме культуры начнется районный конкурс "Битва хоров".
Этот день в истории:
1340 - умер Иван I Калита - князь московский и великий князь Владимирский с 1328 года.
1596 - родился французский философ, математик, физик Рене Декарт.
1727 - умер английский математик и физик Исаак Ньютон.
1732 - родился австрийский композитор Франц Йозеф Гайдн.
1814 - союзные войска России, Пруссии и Австрии под командованием русского императора Александра I вошли в Париж.
1872 - родился российский балетмейстер Сергей Дягилев.
1872 - родилась первая в мире женщина-посол Александра Коллонтай.
1882 - родился детский писатель Корней Чуковский.
1889 - официальное открытие Эйфелевой башни.
1894 - умер Павел Яблочков, создатель первой в мире практически применимой системы электрического освещения (свеча Яблочкова).
1900 - первая реклама автомобилей появилась в американской общенациональной газете Saturday Evening Post.
1908 – в Петербурге основано Общество библиотековедения.
1938 - родился актер театра и кино Александр Збруев.
1943 - умер российский историк и политический деятель Павел Милюков.
1944 - войска 3-го Украинского фронта овладели Очаковом.
1948 - родился артист эстрады, пародист Владимир Винокур.
1955 - советское правительство приняло решение возвратить ГДР сокровища Дрезденской галереи.
1971 - родился один из именитых хоккеистов Павел Буре.
1980 - Леонид Брежнев получил Ленинскую премию за мемуары "Малая земля" и "Возрождение".
1983 - в 81 год умер артист цирка Михаил Румянцев (Карандаш).
1991 - принято решение об упразднении военных структур Организации Варшавского договора.
1992 - подписан Федеративный договор между республиками России.
1992 - Башкирская АССР преобразована в Республику Башкортостан в составе Российской Федерации.
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