1 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в СК "Строймаш" (пр. Борцов Октября, 2Ак1) начнется чемпионат УФО по танцевальному спорту.

В Тюмени в 11 часов в центре "Тюмень-дзюдо" начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спорту глухих (дзюдо).

В Тюмени в 12 часов в ОДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется юбилейный концерт "20 лет в кругу друзей", посвященный 20-летию творческой деятельности народного любительского коллектива вокального ансамбля белоруской песни "Лянок".

В Тюмени в 13 часов в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется праздник "Пасха светлая, Пасха красная", посвященный немецким пасхальным традициям.

В Тюмени в Тюменском индустриальном университете (ул. Республики, 47) пройдет региональный этап всероссийской олимпиады школьников "Созвездие Россетей".

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет первенство Тюменской области по волейболу среди юношей 2004-2005 г.р.

В Тюмени в теннисном центре пройдет турнир по теннису "Весенние каникулы".

В Увате пройдут соревнования по лыжным гонкам в зачет XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области.

Этот день в истории:

1545 - в Риме основана конгрегация святого трибунала инквизиции.

1809 - родился Николай Гоголь.

1815 - родился "железный канцлер" Отто фон Бисмарк.

1873 - родился композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов.

1875 - английская "Таймс" стала первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.

1778 - Нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара - $.

1890 - бельгийский эмигрант в США ван Деполь получил патент на троллейбус.

1890 - умер Александр Можайский - создатель первого в России самолета.

1899 - родился режиссер театра им. Вахтангова Рубен Симонов.

1906 - родился советский авиаконструктор, создатель серии самолетов ЯК Александр Яковлев.

1921 - при коллегии ОГПУ НКВД создан отряд особого назначения (ОСНАЗ) - первый спецназ.

1946 - в Советском Союзе образован ядерный центр "Арзамас-16".

1953 - в СССР объявлено о самом крупном за послевоенный период снижении цен на многие продукты и почти на все потребительские товары.

1960 - с мыса Канаверал запущен первый метеоспутник TIROS-1.

1968 - умер выдающийся советский физик Лев Ландау.

1976 - Джобс и Возняк основали компанию Apple.

1981 - умерла детская поэтесса Агния Барто.

1998 - на аукционе в Лондоне скрипка Страдивари была продана за 1 млн 526 тыс. долларов.

2001 - арестован и помещен в белградскую тюрьму экс-президент Югославии Слободан Милошевич.