1 апреля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в СК "Строймаш" (пр. Борцов Октября, 2Ак1) начнется чемпионат УФО по танцевальному спорту.
В Тюмени в 11 часов в центре "Тюмень-дзюдо" начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спорту глухих (дзюдо).
В Тюмени в 12 часов в ОДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется юбилейный концерт "20 лет в кругу друзей", посвященный 20-летию творческой деятельности народного любительского коллектива вокального ансамбля белоруской песни "Лянок".
В Тюмени в 13 часов в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется праздник "Пасха светлая, Пасха красная", посвященный немецким пасхальным традициям.
В Тюмени в Тюменском индустриальном университете (ул. Республики, 47) пройдет региональный этап всероссийской олимпиады школьников "Созвездие Россетей".
В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет первенство Тюменской области по волейболу среди юношей 2004-2005 г.р.
В Тюмени в теннисном центре пройдет турнир по теннису "Весенние каникулы".
В Увате пройдут соревнования по лыжным гонкам в зачет XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области.
Этот день в истории:
1545 - в Риме основана конгрегация святого трибунала инквизиции.
1809 - родился Николай Гоголь.
1815 - родился "железный канцлер" Отто фон Бисмарк.
1873 - родился композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов.
1875 - английская "Таймс" стала первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.
1778 - Нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара - $.
1890 - бельгийский эмигрант в США ван Деполь получил патент на троллейбус.
1890 - умер Александр Можайский - создатель первого в России самолета.
1899 - родился режиссер театра им. Вахтангова Рубен Симонов.
1906 - родился советский авиаконструктор, создатель серии самолетов ЯК Александр Яковлев.
1921 - при коллегии ОГПУ НКВД создан отряд особого назначения (ОСНАЗ) - первый спецназ.
1946 - в Советском Союзе образован ядерный центр "Арзамас-16".
1953 - в СССР объявлено о самом крупном за послевоенный период снижении цен на многие продукты и почти на все потребительские товары.
1960 - с мыса Канаверал запущен первый метеоспутник TIROS-1.
1968 - умер выдающийся советский физик Лев Ландау.
1976 - Джобс и Возняк основали компанию Apple.
1981 - умерла детская поэтесса Агния Барто.
1998 - на аукционе в Лондоне скрипка Страдивари была продана за 1 млн 526 тыс. долларов.
2001 - арестован и помещен в белградскую тюрьму экс-президент Югославии Слободан Милошевич.
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