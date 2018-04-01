2 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная старту патриотической кампании "Мы помним!".

В Тюмени в 10 часов в детском технопарке "Кванториум" (ул. Геологоразведчиков, 6а) начнется встреча школьников в рамках проекта "Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России".

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по мини-футболу в зачет XVI спартакиады федеральных органов государственной власти, действующих в Тюменской области.

Этот день в истории:

1151 - родился князь Новгород-Северский Игорь Святославич, герой "Слова о полку Игореве".

1718 - Петр I создал в Русском царстве тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений.

1805 - родился датский писатель, поэт и сказочник Ганс Христиан Андерсен.

1833 - впервые вышло в одном томе полное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".

1840 - родился французский писатель-реалист Эмиль Золя.

1875 - родился американский промышленник, основатель корпорации "Крайслер" Уолтер Крайслер.

1905 - родился французский танцовщик, хореограф и балетмейстер Серж Лифарь.

1928 - родился Вальтер Запашный, советский и российский артист цирка, дрессировщик хищных животных.

1966 - советский спутник "Луна-10" впервые облетел Луну.

1996 - Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании Сообщества России и Белоруссии (позднее — Союз Беларуси и России).

2012 - под Тюменью разбился пассажирский самолет ATR-72, следовавший в Сургут, погибли 33 человека.