Сбор неисправной техники для детского кружка радиолюбителей стартовал в Тюмени

фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменец Вячеслав Федосов организовал в городе сбор неисправной техники. Все пригодные для работы детали после передаются в кружок радиолюбителей в одну из тюменских школ.

"Если у вас есть дома любая ненужная техника, пусть даже неисправная, не спешите выбрасывать ее на свалку. Во всем этом "хламе" могут быть детали, которые мы ищем для радиолюбительского кружка", - пишет тюменец.

В кружке готовы принять телевизор, микроволновую печь, радиоприемник, фотоаппарат, сотовый телефон, рацию, принтер или компьютер. А вот холодильники и электроплиты не подойдут для опытов школьников, пишет "Вслух.ру".

Так, например, тюменцы с удовольствием избавляются от магнитофонов, ноутбуков, зарядных устройств, мобильных телефонов, оптических мышек и различных проводов.

Всю технику радиолюбители принимают в добровольном порядке и без денежных вознаграждений. Связаться с Вячеславом можно через его группу в социальных сетях.