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Школьников с особенностями здоровья приглашают на первый профориентационный форум "Поступай правильно!"

08:14 31 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
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В колледжах и техникумах Тюменской области ребята с особенностями здоровья могут освоить практически любую профессию. Выпускникам коррекционных школ предлагают более 80 различных модульных программ.

Как рассказал директор Западно-Сибирского государственного колледжа Георгий Шатохин, в каждом отдельном случае вопросы обучения инвалидов и абитуриентов с ОВЗ решаются индивидуально, в зависимости от степени нарушений функций организма, специфики выбранной профессии или специальности.

Получать профессиональное образование инвалиды могут в различных формах: очной, заочной, по индивидуальным учебным планам, разработанными конкретно для каждого студента

Для того, чтобы показать ребятам многообразие профессий их приглашают на первый профориентационный форум "Поступай правильно!", который пройдет во дворце творчества и спорта "Пионер" 4 апреля. Для ребят будет работать 18 интерактивных зон, пишет "Мегатюмень"

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