Фестиваль комиксов стартовал в Тюмени

фото: SPACE COW. Магазин комиксов (Тюмень)

Фестиваль Comic Arts Tyumen в крытом скейтпарке SibSub начался в Тюмени. 31 марта и 1 апреля в городе выступят ведущие эксперты индустрии, представители разных школ комикса из других городов и стран. Доступ на все лекции фестиваля абсолютно бесплатный.

Те, кому нравятся графические истории, могут услышать о том, как зарождалась культура комиксов в Латвии от издателя kuš! Дэвида Шилтера, о том, что такое визуальный сторителлинг (Анна Ваиваре, архитектор и иллюстратор и Риги, Латвия), как перейти от самодельных зинов к полноценному издательству (Дмитрий Яковлев, издатель "Бумкнига", Санкт-Петербург).

Екатеринбургский художник Константин Дубков расскажет гостям о том, как сделать из комикса инструмент коммуникации и донесения информации, а также, существует ли такое понятие как российская школа комиксов.

Питерская художница Ольга Лаврентьева поделится личным опытом работы над большим графическим романом и проведет мастер-класс по рисованию одностраничного комикса, пишет "Вслух.ру".

С подробным расписанием мастер-классов и лекций на все дни проведения фестиваля можно ознакомиться в его группе "ВКонтакте".