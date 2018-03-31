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Развитие массового спорта в Тюменской области отмечено на высоком уровне

10:29 31 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Фонда поддержки спорта

Тюменская область вошла в число лучших регионов по уровню развития физической культуры и спорта в 2017 году, заняв первое место в группе с численностью населения до двух миллионов человек, оставив позади Омскую область и Чувашскую Республику. 

На первом месте – Краснодарский край, на втором – Санкт-Петербург. В рейтинге субъектов Российской Федерации по показателям развития физической культуры и спорта Тюменская область с 2012 года входит в пятерку лучших в стране, а последние четыре года лидирует в своей группе среди субъектов РФ с населением до 2 миллионов человек.

Среди критериев оценки целый комплекс показателей по развитию физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений, адаптивной физической культуры и подготовке спортивного резерва.

"Видно, что физическая активность и здоровый образ жизни все чаще становятся неотъемлемой частью жизни тюменцев. Развитие массового спорта, создание условий для занятий им людей разных возрастов, увеличение числа земляков, постоянно занимающихся физкультурой, — один из приоритетов. Это решает важнейшую задачу - укрепление здоровья нации, увеличение продолжительности жизни и человеческого капитала. То, о чем как раз говорил в своем послании президент России",- считает губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

По данным статистики, доля тюменцев в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году составила 40,9% или 560,5 тыс. человек, а доля учащихся и студентов в возрасте 6-29 лет — 91,4%, это более 405 тысяч представителей молодого поколения.

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