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Жители Тюменского района предпочитают торжественные свадьбы

11:26 31 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменском районе в прошлом году родилось 14 двоен, 58 человек поменяли имя, 24 семьи отметили юбилей супружеской жизни. Об основных итогах деятельности в 2017 году и задачах на 2018 на коллегии администрации Тюменского района доложила начальник управления ЗАГС Наталья Яркова.

В районе зарегистрировано 857 новорожденных, из них мальчиков – 452, девочек – 405. Количество родившихся по сравнению с 2016 годом сократилось на 17,4 процента 

Свидетельств о заключении брака выдано 1 тыс. 487, что на 8,7 процента больше, чем в прошлом. Интересная деталь: брак в торжественной обстановке заключили 1 тыс. 190 пар, а без торжеств – 297.

Как пишет "АиФ - Западная Сибирь ", зафиксировано 58 случаев перемены имени, это сделали 19 мужчин и 39 женщин. Есть один случай, когда изменены полностью имя, фамилия, отчество.

Памятной медалью и благодарственным письмом в связи с юбилейной датой супружеской жизни в Тюменском районе в 2017 году отмечены 24 семейные пары. Большинство из них проживают в Боровском – 8 пар, 3 – в Чикчинском, по 2 – в Винзилинском, Горьковском, Каскаринском и Онохинском муниципальных образованиях.

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