Курсанты "Аванпост" преодолеют сложный лыжный маршрут

фото центра "Аванпост"

В центре “Аванпост” стартовали комплексные полевые занятия. Маршрут в десятки километров на лыжах преодолеют курсанты специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, обучающихся по образовательной программе “Ратное дело”, а также воспитанники спортивного и туристического направления.

В рамках полевых занятий запланировано три лыжных перехода. Первый стартовал 28 марта - за сутки должны были преодолеть 15 километров воспитанники объединений “Гепард” и “Штурм” второго года обучения. Вторая группа допризывников (объединения “Каскад” и “Смерч”) пройдет маршрут в 10 километров 31 марта.

В третий по счету дальний переход отправится группа самых сильных и выносливых лыжников. Для участия в нем отобрали лучших. Маршрут начнется от поселка Боровский через озеро Андреевское до села Мальково и составит 30 километров. Все участники дальнего маршрута получат спортивные юношеские разряды по виду спорта “Туризм”, сообщает центр "Аванпост".