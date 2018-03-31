Названы победители регионального этапа конкурса имени Вернадского

Фото пресс-службы Минобрнауки России

Региональный конкурс юношеских исследовательских работ им. Вернадского завершился в Тюмени. Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, в адрес оргкомитета поступило более 250 заявок.

В региональный тур прошли только самые интересные и актуальные исследования - для очной защиты эксперты отобрали 40 сильнейших работ. Стоит отметить, что в жюри конкурса вошел авторитетный ученый - председатель всероссийского общественного движения творческих педагогов "Исследователь", кандидат психологических наук Александр Леонтович (г. Москва).

По результатам очной защиты победителями и призерами в обеих секциях стали школьники. Так, в гуманитарном направлении первое место за исследование "Влияние группы крови на темперамент человека" заняла ученица 10 класса гимназии №32 г. Кургана Варвара Белых. Второе место за работу "Репертуар прецедентных феноменов различных социальных групп" завоевала ученица 8 класса областной физико-математической школы Екатерина Слезко. На третьем месте ученица 8 класса Ембаевской школы имени А. Аширбекова Тюменского районаАзалия Фатхуллина с исследованием "Бухарцы в Сибири".

Лучшим в естественнонаучной секции стал ученик 8 класса ишимской школы №31 Владислав Мамонтов с работой "Интродукция нетрадиционных ягодных культур с использованием стимуляторов роста". Диплом второй степени завоевала ученица 10 класса школы №8 г. Ишима Анастасия Менг за работу "Разработка катализатора для хранения водорода в системе толуол гептан-толуол". Диплом третьей степени у ученика 9 класса областной физико-математической школы Савелия Кауртаева за исследование "Применение кремний органических составов в реставрационной химии".

Теперь победители регионального тура представят Тюменскую область на всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, который состоится в Москве с 8 по 13 апреля, пишет "КП-Тюмень".