Студенты пересчитали кустарники на Доме Обороны

Фото ИА "Тюменская линия"

Ученики лаборатории "Горсад" провели исследование озелененных пространств квартала улиц Пролетарской, Толстого, Ямской и Садовой в Тюмени. Результаты работы они опубликовали в социальных сетях.

Выяснилось, что в районе Дома обороны целыми массивами произрастают вязы, тополя, клены, рябина, березы, яблони и сосны. В одиночных экземплярах встречаются ивы и липы. Массивы кустарников представлены кизильником, майской розой и сиренью.

Исследователи выяснили, что в целом, в квартале указанных улиц достаточно много травянистого покрова. Также они отметили, что вдоль ряда домов квартала имеются самодельные клумбы из шин, правда выяснить, выращивают ли в них цветы местные жители, зимой не удастся.

Как напоминает "Вслух.ру", лаборатория "Горсад" создана при кафедре социально-экономической географии и природопользования Института наук о Земле Тюменского государственного университета и при поддержке Молодежного клуба Тюменского отделения Русского географического общества.